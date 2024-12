Sciopero trasporti, A Firenze alcuni treni cancellati o ritardi

Alcuni treni cancellati e ritardi, in un caso fino a 100 minuti, alla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella per lo sciopero indetto oggi dai sindacati di base.

Coinvolti dai ritardi sia i treni regionali che l'Alta velocità. Il tabellone con gli orari a un certo punto ha indicato un picco di ritardo di 100 minuti per un treno in arrivo da Salerno e poi diretto a Torino. In generale i ritardi sono da 5 a 25 minuti. Per quanto riguarda le cancellazioni hanno interessato al momento solo alcuni convogli regionali. Al tempo stesso Trenitalia segnala che la circolazione tra Firenze e Roma è rallentata da stamani per un guasto alla linea tra Settebagni e Roma Tiburtina. In stazione si registrano alcune file, non lunghissime e composte soprattutto di turisti, per chiedere informazioni alle biglietterie e agli sportelli, o di persone in attesa.



