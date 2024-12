Calcio: squadra perse apposta 1-4, squalifiche per 44 anni

Persero apposta una gara del campionato juniores 1-4 nella stagione 2023-2024 e ora la procura federale della Figc stanga con oltre 44 anni di squalifiche 13 tesserati fra presidente, allenatore, calciatori e dirigenti della società Montignoso, in provincia di Massa Carrara, che militata tra i Dilettanti. Le squalifiche sono scattate per illecito sportivo (violazione dell'art. 30 commi 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva), proprio a causa dell'alterazione dell'andamento della gara. Il Montignoso giocava con la Pontremolese, ma dalla sua sconfitta ne approfittò per migliorare la sua classifica un'altra società della zona.

Il tribunale federale ha inflitto 4 anni e 6 mesi di squalifica al presidente, a un dirigente e all'allenatore, più a sei calciatori; e 1 anno ad altri quattro. Al Montignoso sono state inflitte l'ammenda di 2.000 euro e la penalizzazione di ben otto punti da scontarsi in classifica nell'attuale stagione sportiva. La partita incriminata venne disputata il 4 maggio ed era valida per il campionato Juniores provinciale.

Nella sentenza è scritto che "il confronto delle dichiarazioni rese in istruttoria dagli interessati, con le altre testimonianze acquisite durante il dibattimento, evidenzia la partecipazione diretta al compimento dell'illecito dei tesserati squalificati". Inoltre la società Montignoso, a mezzo del proprio presidente "è riconosciuta colpevole conclude la delibera dell'illecito più grave che si possa commettere in ambito federale essendo diretto ad alterare il risultato del campionato, comportamento aggravato dall'essere stato compiuto al fine di procurare un vantaggio a soggetti terzi", ossia, in questa vicenda, alla classifica di un'altra squadra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA