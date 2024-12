Edoardo Bove ha lasciato l'ospedale di Careggi dove era ricoverato dall'1 dicembre in seguito al malore che lo aveva colpito in campo, al 17' del primo tempo di Fiorentina-Inter. Al centrocampista di proprietà della Roma ma in prestito al club viola è stato impiantato martedì un defibrillatore sottocutaneo di tipo removibile. Attesa nelle prossime ore la sua visita ai dirigenti, al tecnico Palladino e ai compagni di squadra al Viola Park.



