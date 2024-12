Alla Domus Aurea un nuovo ingresso e riapre settore Occidentale

Riapre il settore occidentale della Domus Aurea con i suoi straordinari ambienti, dalla Sala della Volta Gialla, dove è riportato il nome di un importante pittore rinascimentale come Pinturicchio, alla Sala della Volta delle Civette, che non erano visibili al pubblico da almeno un decennio. Inaugurata, il 13 dicembre, anche l'apertura del nuovo ingresso con un ampliamento del percorso attraverso il portico neroniano che corre lungo tutta la facciata del palazzo e culmina nel complesso della Sala Ottagona. Per l'occasione, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, viene esposta, fino al 9 febbraio 2025, la statua della cosiddetta 'Ninfa con pantera' che richiama il legame con il mondo tolemaico-alessandrino dell'imperatore Nerone.

"Abbiamo portato a compimento la messa in sicurezza con un sistema di protezione delle volte per evitare le infiltrazioni d'acqua che sono il vero problema della Domus Aurea. Sarà possibile avere un'idea di questo settore della Domus Aurea che si apriva verso la stagnum Neronis, verso il grande lago che era il fulcro della Domus Aurea. Attraverso lo scavo abbiamo rinvenuto il grande porticato di cui si possono vedere tre basi di colonne. Sale straordinarie come quella della Volta Gialla e la sala delle Civette saranno restaurate a contatto con il pubblico" spiega Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo nella visita di inaugurazione.

"L'invito di contribuire alla celebrazione della nuova sistemazione della Domus Aurea proprio con una delle gemme della nostra collezione statuaria è stata una preziosa occasione per ricordare la poco nota natura 'archeologica' delle Gallerie degli Uffizi e per ribadire quello stretto legame che, da quasi cinque secoli, unisce il patrimonio archeologico dell'Urbe a Firenze e alla sua storia artistica" ha detto Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi. Dal 25 dicembre al 9 gennaio 2025 la Domus Aurea sarà aperta tutti i giorni. "Un grande regalo al nostro pubblico per le feste natalizie. Il venerdì sarà possibile seguire nel settore occidentale la pulitura e il restauro degli affreschi e interagire con i restauratori, si potranno vedere in tempo reale acquisizioni e grandi scoperte" racconta Russo e annuncia un convegno "i primi di febbraio, il 4 e 5, con studiosi anche internazionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA