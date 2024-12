Opera lirica da Romanzo criminale con musiche Piovani

Romanzo Criminale, best seller di Giancarlo De Cataldo, diventa anche un'opera lirica. Ad annunciarla la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione Musica per Roma che l'hanno commissionata: le musiche e la direzione saranno del premio Oscar Nicola Piovani, il libretto di De Cataldo e la regia di Massimo Popolizio. Il debutto al Teatro del Maggio Fiorentino nel mese di ottobre 2026, mentre a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone andrà in scena nel 2027.



