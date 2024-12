Empoli: D'Aversa 'Non possiamo sottovalutare il Torino'

"Con il Torino non possiamo permetterci di sottovalutare zioni". Così il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha presentato la gara alla luce dei quattro gol segnati col Verona domenica. "I ragazzi hanno disputato una grande partita, dimostrando una notevole concretezza sotto porta - ha detto -. Questo deve motivarci a continuare a migliorare e a mantenere questo approccio. Col Torino ci aspetta una gara dura contro un avversario forte. Dovremo concentrarci sui loro singoli, perché dispongono di qualità importanti". "Loro hanno qualità, anche se l'assenza di Zapata potrebbe aver avuto un impatto - ha spiegato D'Aversa - Non possiamo permetterci di sottovalutarli o di guardare al loro momento: dobbiamo rispettarli e affrontarli con determinazione. La posizione in classifica non conta, servirà il coltello tra i denti".

Sul fronte formazione è indisponibile Solbakken, per un infortunio alla spalla, dopo il grave stop per Pellegri che sarà operato al ginocchio sinistro: "Recuperiamo Grassi che sarà convocato. Valuteremo il minutaggio più adatto per lui".

Sugli infortunati D'Aversa ha parlato di Pellegri: "Un pensiero speciale va a Pietro, che aveva recuperato condizione e fiducia, offrendoci un contributo importante. Purtroppo, ci mancherà, così come Haas e Sazonov. Conosco la difficoltà di questi momenti, essendoci passato da giocatore. Ho cercato di rassicurarlo, anche se è normale provare delusione". Un viaggio a Lourdes? "Purtroppo - ha concluso il tecnico con una battuta - non abbiamo il tempo per andarci".



