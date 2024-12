Aci, a Prato un'edizione speciale di Ruote nella Storia

Il 15 dicembre 2024 Automobile Club Prato ha organizzato un'edizione speciale di Ruote della Storia.

La giornata inizierà con un ritrovo in piazza del Comune di Prato e proseguirà con una visita guidata al magnifico Palazzo Comunale. Successivamente, i partecipanti potranno usufruire di un tour turistico e di un pranzo nei Giardini Mati (Pistoia).

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Fondazione Ant Italia Onlus e ogni partecipazione andrà a sostegno di una causa importante.

"Ruote nella Storia" è diventato ormai per Automobile Club Prato un format rodato. "Abbiamo un gruppo di appassionati che ormai non solo partecipano abitualmente, ma che ci richiedono iniziative del genere. Di conseguenza, quando ANT ci ha cercato per promuovere e sostenere le loro encomiabili iniziative, ci è sembrato "naturale" proporre una seconda edizione di Ruote nella Storia", si legge in un comunicato dell'Ac Prato. "Lo scopo benefico della manifestazione si tradurrà in una lotteria natalizia tra i partecipanti con premi messi a disposizione dell'AC, associazioni e sponsor, il cui ricavato andrà totalmente ad Ant. Un ringraziamento particolare al comune di Prato che ci affianca sempre nelle nostre iniziative e che ha messo a disposizione la sua sede per una visita nella storia della città".



