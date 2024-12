Korn e Public Enemy sul palco di Firenze Rocks

A Firenze Rocks arrivano i Korn.

Il gruppo nu metal statunitense sarà sul palco della Visarno Arena, headliner della serata del 13 giugno 2025, unica data italiana. Dopo aver segnato un'era con il loro suono innovativo e la capacità di mescolare metal, rap, rock alternativo e atmosfere inquietanti, i Korn tornano in Italia per celebrare gli oltre 30 anni di carriera, visto che il loro album di debutto risale al 1994. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 10 di domani, mercoledì 11 dicembre, per gli utenti iscritti a My Live Nation e sull'app Firenze Rocks, la vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalla stessa ora di giovedì 12. Ma il 13 giugno saranno protagonisti anche i Public Enemy, noti per aver cambiato il panorama musicale e culturale, sono diventati simbolo di ribellione, protesta e consapevolezza sociale, utilizzando la musica come strumento di denuncia e di cambiamento. E ancora, gli Enter Shikari con il mix di post-hardcore, elettronica, punk e rock sperimentale e i Soft Play.



