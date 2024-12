Bove: impiantato defibrillatore, attesa per esito esami

A Edoardo Bove è stato impiantato il defibrillatore sottocutaneo removibile come annunciato ieri sera dalla Fiorentina. Riguardo all'intervento ritenuto di routine, la società viola non ha ancora emesso una nota ufficiale in quanto è ancora in attesa di tutte le comunicazioni necessarie per fare il punto della situazione.

Stando quanto appreso l'intervento è stato effettuato dall'aritmologia dell'ospedale di Careggi dopo il ricovero del giocatore viola per il malore accusato il 1° dicembre durante il primo tempo di Fiorentina-Inter. Sempre ieri il club viola ha fatto sapere che, trattandosi di un defibrillatore removibile, Bove potrà decidere in futuro se tenerlo oppure toglierlo, intanto è iniziato il conto alla rovescia sulle sue dimissioni dall'ospedale che dovrebbe avvenire fra giovedì e sabato e i compagni di squadra insieme a Raffaele Palladino non vedono l'ora di abbracciarlo al Viola Park. C'è attesa inoltre per i risultati dei numerosi accertamenti effettuati in questi giorni dal 22enne centrocampista ancora di proprietà della Roma per cercare di capire le cause del problema per il quale è stato in pericolo di vita.



