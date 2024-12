Incidente in A1 nel Fiorentino, due morti e un ferito grave

Due persone sono morte e una è rimasta ferita gravemente in un incidente avvenuto ieri sera lungo l'autostrada A1, in careggiata nord nel Fiorentino, tra Calenzano e il bivio con la Direttissima, nel territorio del comune di Barberino del Mugello. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve. Nell'incidente sono state coinvolte due auto e un furgone.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti dei veicoli rimasti bloccati all'interno degli abitacoli. Il tratto interessato dall'incidente è rimasto bloccato per alcune ore.



