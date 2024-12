Sono stati richiamati mentre erano in viaggio per Calenzano i vigili del fuoco di Perugia inizialmente inviati a supporto dei colleghi impegnati per l'esplosione in Toscana. Il loro intervento non è stato quindi ritenuto più al momento necessario.

Inizialmente erano stati fatti partire due automezzi e cinque vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA