Calenzano, 'incendio sotto controllo, spente le fiamme'

E' stato spento l'incendio scaturito dall'esplosione avvenuta nel sito dell'Eni a Calenzano. I vigili del fuoco, ha riferito il presidente della Toscana Eugenio Giani, "hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini".

Nell'area interessata dall'esplosione sono state distribuite delle mascherine e sono stati invitati i cittadini, con un messaggio di It Alert - il sistema di messaggistica d'emergenza del Dipartimento della Protezione Civile - a tenere chiuse le finestre in un raggio di 5 chilometri dal luogo dell'esplosione.

I tecnici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale, ha aggiunto Giani, "sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d'acqua"



