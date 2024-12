A Firenze Rocks tornano i Guns n' Roses, unica tappa in Italia

Dopo i Green Day, i Guns n' Roses.

Annunciati i secondi headliner per la prossima edizione di Firenze Rocks: appuntamento giovedì 12 giugno sul palco della Visarno Arena per l'unica tappa italiana del tour 'Because what you want & what you get are two completely different things'.

La band ritorna in Italia dopo il concerto al Circo Massimo di Roma l'8 luglio 2023 e la performance sempre a Firenze Rocks nell'estate del 2018, un evento che divenne ancora più memorabile grazie a un'apparizione a sorpresa il giorno seguente, durante il concerto dei Foo Fighters, quando la band salì sul palco per una performance improvvisata di 'It's so easy', subito virale sui social media in tutto il mondo.

I biglietti saranno disponibili dalle 9 di giovedì 12 dicembre per gli iscritti a My Live Nation e sull'app Firenze Rocks, la vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle 9 di venerdì 13 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it. La giornata del 12 giugno di Firenze Rocks vedrà sul palco anche i Rival Sons, band californiana nominata ai Grammy con Feral Roots (2019).



