Toni Servillo alla Pergola, 'Tre modi per non morire'

Arriva in scena alla Pergola di Firenze, dall'11 al 15 dicembre, Toni Servillo con 'Tre modi per non morire - Baudelaire, Dante, i Greci' di Giuseppe Montesano, viaggio teatrale attraverso tre momenti culminanti in cui alcuni poeti hanno messo in pratica "l'arte di non morire", e hanno mostrato come mettersi alla ricerca della propria vita.

Lo spettacolo inizia con 'Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte?', inno alla bellezza come arma per vincere ingiustizia e depressione; prosegue con 'Le voci di Dante', in cui prendono la parola alcuni celebri personaggi della Commedia; e si conclude con 'Il fuoco sapiente', la poesia e la filosofia greche per immaginare un futuro diverso. Tutti testi interpretati in scena da Toni Servillo, che accompagna il pubblico in un itinerario che, si spiega, "vuole essere un antidoto alla paralisi del pensiero, una via per riscoprire il senso profondo di quelle parole che l'attore dice con tutto il corpo e la mente, per nutrire la sua e la nostra interiorità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA