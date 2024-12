Ricerche per anziana scomparsa in provincia di Firenze

La Prefettura di Firenze ha attivato il piano ricerche persone scomparse per una donna di 90 anni, Maria Lucarini, scomparsa nel pomeriggio del 7 dicembre a Sesto Fiorentino, comune dove risiede.

Secondo le ricostruzioni, la donna, si spiega dalla Prefettura, si trovava con un familiare al bar Fani di Sesto Fiorentino. Successivamente, si è recata a un mercatino in via 1 Maggio. Intorno alle 17:30 è salita a bordo della sua Fiat Panda gialla per rientrare a casa, dirigendosi verso la frazione di Colonnata. Da allora non si hanno più sue notizie.

La novantenne è di bassa statura, corporatura robusta, con un'andatura claudicante e capelli bianchi corti. Al momento della scomparsa indossava un piumino blu, pantaloni scuri, blu o neri, scarpe marroni e un foulard colorato.

Le ricerche sono coordinate dai carabinieri di Sesto Fiorentino: "Chiunque abbia informazioni utili - si spiega - è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112".



