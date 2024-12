La domenica speciale degli Esposito, in gol tutti e tre

Un singolare primato stabilito oggi nel corso delle partite di Serie A e B che si sono giocate con inizio alle 15. Oggi infatti i tre fratelli Esposito, tutti e tre di Castellamare di Stabia e in forza Sebastiano all'Empoli e Salvatore e Francesco Pio allo Spezia, sono andati tutti e tre a segno nello stesso giorno. Sebastiano ha realizzato una doppietta al 'Bentegodi' nel primo tempo di Verona-Empoli, mentre Salvatore (anche lui due volte, di cui una su rigore) e Francesco Pio hanno segnato al 'Picco' in Spezia-Cittadella.

I tre Esposito avevano già fatto Tris lo scorso settembre, ma non nello stesso giorno: venerdì 20 Sebastiano, in un anticipo di Serie A, aveva segnato per l'Empoli contro il Cagliari, domenica 22 avevano fatto altrettanto in Serie B Francesco Pio (doppietta) e Salvatore (su rigore) nel successo per 4-2 dello Spezia sulla Carrarese. Tre fratelli 'terribili' quindi, che in passato hanno tutti militato nelle giovanili dell'Inter.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA