Il Verona crolla al 'Bentegodi' contro l'Empoli, che passa sul campo dei rivali imponendosi per 4-1. Succede tutto nel primo tempo, con la doppietta di Sebastiano Esposito, la prima per lui in Serie A, e le reti di Cacace e Colombo per gli ospiti e di Tengstedt per i gialloblù.

Verona contestato dai suoi tifosi sia al termine del primo tempo che alla fine della partita. Ora la panchina di Paolo Zanetti è fortemente a rischio.



