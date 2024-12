Natale a Firenze, su Palazzo Vecchio proiettato un grande fiore

La grande immagine luminosa di un fiore campeggia sulla facciata di Palazzo Vecchio, in occasione dell'avvio dell'iniziativa per le festività natalizie di Firenze 'Florence lights up'. E' stato scelto un fiore, ha spiegato la sindaca Sara Funaro, perché "deve essere curato" in modo che possa "crescere e fortificarsi sempre di più: il fiore è Firenze, la nostra città e noi dobbiamo averne cura in ogni momento. Il messaggio che abbiamo voluto è quello del rispetto della nostra città".

Funaro, accompagna dall'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini, inaugurerà a seguire - sempre nell'ambito di 'Florence lights up' - anche le illuminazioni su Ponte Vecchio, sulla facciata di San Paolino e infine accenderà un albero di luce in piazza Santa Maria Novella. 'Giochi luminosi' anche sulla facciata della Camera di commercio e nel giardino mediceo di Palazzo Medici Riccardi. Domani la sindaca accenderà, come da tradizione l'8 di dicembre, poi gli alberi di Natale in città, a partire da quello che si trova nel cortile del Michelozzo in Palazzo Vecchio.



