Giubileo: a Firenze inizio solenne in Cattedrale il 29 dicembre

A Firenze, il Giubileo ordinario indetto da Papa Francesco per il 2025, sarà aperto solennemente nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo, mons.Gherardo Gambelli. La messa sarà preceduta alle 16 da una solenne processione che partirà dalla Basilica della Santissima Annunziata: la processione sarà aperta dalla Croce realizzata per il Giubileo del 2000 che rimarrà esposta in Cattedrale, davanti all'ottagono, fino al termine del Giubileo 2025. Lo rende noto la Diocesi di Firenze.

L'arcivescovo Gambelli ha già indicato, si spiega anche, le chiese giubilari: oltre alla Cattedrale, sono il Santuario della Santissima Annunziata, il Santuario di Santa Verdiana a Castelfiorentino, il Santuario di S. Maria all'Impruneta e il Santuario di S. Maria a Montesenario. In Diocesi è stato costituito un comitato che si occupa di coordinare gli appuntamenti del Giubileo sul territorio e di fornire informazioni e materiale sul Giubileo e sugli eventi che si svolgeranno a Roma (sul sito diocesifirenze.it inserita una sezione specifica dedicata al Giubileo 2025".

A Roma il Giubileo inizierà con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano il 24 dicembre, la notte di Natale 2024. La domenica successiva, 29 dicembre, il Papa aprirà la porta santa in San Giovanni in Laterano. A seguire, il 1 gennaio 2025, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, verrà aperta la Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Infine, domenica 5 gennaio sarà aperta la Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura.

Il Papa ha stabilito inoltre che "domenica 29 dicembre, in tutte le cattedrali e concattedrali, i vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell'Anno giubilare, secondo il rituale che verrà predisposto per l'occasione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA