Calcio: Nicola, 'a Firenze con tutto il nostro coraggio'

Il primo pensiero è per Bove.

"Quando sono iniziate ad arrivare le prime notizie confortanti - ha detto il tecnico Davide Nicola alla vigilia di Fiorentina Cagliari - è stato un grandissimo sospiro di sollievo, un piacere immenso per la persona. Da questo momento in poi ridondare ciò che è accaduto ad Edoardo credo sia ingiusto, non gli faccia bene. Ora sta meglio con le persone che gli stanno più vicine, con i medici, sarà lui a decidere il suo percorso".

Testa subito alla partita: tutti sull'aereo per Firenze, tranne Lapadula, infortunato. "La Fiorentina è una squadra che va a punti da 9 gare, arriva da 7 vittorie consecutive in campionato - ha sottolineato il mister- Non può essere un caso ovviamente: ha un mix che funziona alla perfezione. È una squadra molto qualitativa, con un'identità di gioco precisa. Sta performando sia nel gruppo che nei singoli: Kean, De Gea, Adli, costituiscono una cerniera centrale di esperienza e qualità.

Sono una squadra dinamica. Noi - chiarisce Nicola - dovremo fare una partita importante sotto tutti i punti di vista: con coraggio, portando il nostro gioco, le nostre idee, bravi a far ancora meglio ciò che abbia migliorato. Sarà un bel test, sono curioso".

Passi avanti in difesa: "Abbiamo fatto il secondo clean sheet? Mi auguro ce ne siano altri. Stiamo migliorando ma possiamo fare meglio, nell'aggressività come nella lettura di certe situazioni". I singoli: "Sherri? Ho bisogno di capire le potenzialità di tutti. Il ruolo è particolare: ha giocato tre gare, credo ce ne vogliano quattro/cinque per avere un'idea più chiara". Obert: "Giovane pronto e di sicuro avvenire. Può fare sia il terzo in una difesa a tre che l'esterno in una linea a quattro, a seconda della gara. È duttile, serio e professionale: è un valore aggiunto. Quanto a Felici, ha dimostrato che su di lui ci si può contare".

Capitolo Gaetano: "Sia lui che Viola sono molto importanti per noi, ognuno con le sue qualità. Abbiamo tutti grande considerazione di Gianluca, sta bene, deve alzare il livello di intensità. Dobbiamo considerare che per lui, come per altri calciatori, è il primo anno in cui gli viene chiesto un ruolo con continuità da titolare. Per quello che ha dimostrato sinora avrebbe comunque potuto avere già 2/3 gol. Deve continuare a lavorare così".



