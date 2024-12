Calcio: Empoli; D'Aversa 'a Verona scontro diretto importante'

Dopo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, con la vittoria ai rigori sulla Fiorentina, l'Empoli si rituffa in campionato con uno scontro diretto contro il Verona in trasferta. E proprio lo stadio dell'Hellas Roberto D'Aversa teme. "Il Bentegodi spinge sempre la squadra con un pubblico numeroso - spiega il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia della partita -, troveremo un ambiente caldo. Ragioniamo sulla squadra che andiamo ad affrontare, dobbiamo essere pronti sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto mentale per far di tutto affinché si porti a casa un risultato positivo, sapendo che è uno scontro diretto molto importante".

Un Empoli che arriva lanciato dopo l'impresa di Firenze di mercoledì scorso. "Il risultato positivo genera indubbiamente entusiasmo ma - avverte D'Aversa - non deve trasformarsi in euforia. Stiamo attraversando un buon momento di forma, non dobbiamo creare tensioni ma essere altrettanto bravi a cancellare quello che è successo contro la Fiorentina e concentrarci soltanto sul Verona". E sulla difesa del Verona D'Aversa avverte: "Attenzione, perché hanno preso tanti gol da Inter e Atalanta, poi non sono per me la peggior difesa. Ma è anche vero che ha vinto due partite in casa contro Roma e Napoli, è uno stadio che fa sentire il proprio calore. Quando affrontiamo queste partite il margine di errore deve essere minimo se non nullo. Dobbiamo essere bravi noi a cercare di farli rimanere nelle difficoltà, guai a pensare che sia un impegno semplice basandosi sullo e soltanto sui numeri". Sul fronte formazione D'Aversa recupera De Sciglio, ma non ancora Grassi. Potrebbe tornare a giocare dall'inizio Pellegri con Colombo, Esposito dovrebbe partire dalla panchina.



