Beko, a Siena fiaccolata in piazza del Campo con 150 lavoratori

"Urso, Urso dove sei?" e "La gente come noi non molla mai", sono gli slogan intonati questa sera durante la fiaccolata in piazza del Campo a Siena alla quale hanno partecipato 150 lavoratori dello stabilimento senese di Beko Europe.

In testa alla fiaccolata lo striscione che da settimane è diventato il simbolo della protesta dei lavoratori a cui l'azienda ha comunicato la chiusura dello stabilimento entro dicembre 2025: 'Rsu Beko Europe Siena in lotta'. Insieme ai lavoratori hanno partecipato alla fiaccolata i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.



