Villa Monna Tessa a Firenze diventa residenza universitaria

Villa Monna Tessa a Firenze, ex struttura sanitaria nella zona di Careggi, diventerà una residenza universitaria da 480 posti letto, con un investimento di 40 milioni di euro. Lo storico immobile, di proprietà dell'Università di Firenze e dell'Azienda ospedaliera universitaria Careggi, sarà oggetto di una rigenerazione urbana da parte del fondo per lo student housing iGeneration, gestito da Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat). L'avvio dei lavori è previsto per il secondo semestre 2025 e la nuova struttura sarà operativa per l'anno accademico 2027/28.

L'intervento vedrà la riqualificazione di oltre 11mila metri quadri, con la realizzazione di 480 posti letto per studenti universitari a tariffe sostenibili: il 50%, in particolare, sarà a tariffa calmierata sulla base dei criteri di congruità Mur, recepiti nel bando di gara pubblicato da Università di Firenze in accordo a Aou Careggi per la scelta de gestore, e il restante 50% sarà oggetto di convenzionamento tariffario con il Comune di Firenze, come prevede il vincolo di destinazione urbanistica.

Una trentina di posti letto, infine, sarà dedicata ad ospitare familiari dei degenti delle strutture sanitarie della zona.

L'Università avrà inoltre la possibilità di opzionare 41 posti per esigenze di particolari categorie di studenti.

Il fondo ha come investitore principale Cdp Real Asset Sgr, attraverso il fondo Fnas, ed è partecipato anche da Fondazione Cr Firenze. L'operazione, spiega la Fondazione, è stata resa possibile dal cambio di destinazione d'uso concesso dal Comune di Firenze nell'ultimo Piano Unitario dell'edificio che era adibito a usi ospedalieri e universitari. Il progetto prevede la riqualificazione dello storico complesso immobiliare, che risale al 1920 e dal 2018 è inutilizzato, grazie a un investimento complessivo che ammonta a circa 40 milioni di euro, 30 dei quali saranno utilizzati per la rigenerazione dell'edificio.



