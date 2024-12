Scippa un'anziana e la trascina per terra, arrestato

In sella a uno scooter rubato ha trascinato un'anziana per strapparle la borsa. Un 52enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato così arrestato per rapina.

È accaduto ieri pomeriggio, nel parcheggio di un supermercato, in via Canova, alla periferia di Firenze. Il 52enne, fiorentino, è stato portato nel carcere di Sollicciano, in attesa dell'udienza di convalida. L'uomo, secondo quanto ricostruito, in sella al motorino, si sarebbe avvicinato a tutta velocità alle spalle della donna, afferrandole la borsa. La pensionata non ha mollato la presa. Il malintenzionato avrebbe allora strattonato la borsa con maggiore forza e dopo aver trascinato sull'asfalto la vittima per qualche metro è riuscito nel suo intento. In zona erano presenti i falchi della Squadra mobile, impegnati in un servizio di contrasto anche ai reati predatori, che sono immediatamente intervenuti: mentre alcuni agenti hanno soccorso la donna, altri si sono lanciati all'inseguimento dello scippatore. Il 52enne è stato raggiunto in una strada senza via d'uscita e poi identificato. Nel corso dei controlli, è emerso anche che lo scooter in uso all'uomo era provento di furto. Per lui è scattata anche la denuncia per ricettazione. Il motorino è stato poi riconsegnato al proprietario, così come la borsa è stata restituita all'anziana. Sul momento, la donna ha rifiutato le cure dei sanitari intervenuti con l'ambulanza in via Canova.





