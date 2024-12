Furto con spaccata in gioielleria a Prato, razzia di orologi

Furto con spaccata nel cuore della notte ai danni di una gioielleria del centro storico di Prato, in via Garibaldi. Tre persone con il volto travisato hanno fatto irruzione tra le 2:30 e le 3: con una Fiat Panda rossa, risultata rubata, usata come ariete, in retromarcia hanno sfondato una delle vetrine della gioielleria per poi entrare e fare razzia, in particolare di orologi. Il danno non è ancora stato quantificato.

È la seconda volta che la gioielleria, tra le più rinomate del centro storico, viene presa di mira: nel novembre del 2019 era già stata svaligiata, e in quel caso il responsabile fu individuato e arrestato pochi mesi dopo a Bari. Questa notte, dopo la spaccata e il furto i ladri hanno lasciato la macchina all'interno della gioielleria e sono fuggiti a piedi, disperdendosi tra i vicoli. A chiamare la polizia, che indaga ed ha già acquisito i filmati delle telecamere della zona, sono stati gli abitanti dello stesso palazzo che ospita la gioielleria. Uno di loro, secondo quanto appreso, avrebbe anche tentato di fare un video con il suo telefonino ma sarebbe stato minacciato dai ladri: "Vai dentro altrimenti ti sparo", gli avrebbe intimato uno dei malviventi.



