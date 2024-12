'Fatti un regalo', informazioni per screening oncologici

Parte il 9 dicembre e proseguirà fino al 13 dicembre 'Fatti un regalo', iniziativa che invita a trovare tempo per la propria salute attraverso gli screening oncologici e grazie alla quale da lunedì a venerdì della prossima settimana, dalle 8 alle 14.30, la Asl Toscana centro metterà a disposizione postazioni informative (e non solo) nei quattro ospedali aziendali di Empoli, Prato, Pistoia e Pescia.

Col patrocinio della Asl Toscana centro e Workplace health promotion Regione Toscana, il programma dell'Organizzazione mondiale della sanità per la promozione della salute nei luoghi di lavoro, 'Fatti un regalo' è rivolto ai cittadini residenti o domiciliati sanitari nei territori della Asl Toscana centro.

Negli ospedali San Giuseppe di Empoli, S.S.Cosma e Damiano di Pescia, San Jacopo di Pistoia e Santo Stefano di Prato, si potranno ricevere, direttamente dai professionisti sanitari, informazioni sugli screening oncologici. Inoltre per lo screening per il tumore del colon retto, si potrà ritirare (e riconsegnare) il kit per effettuare il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Chi ha tra i 50 e i 70 anni e ha ricevuto la lettera di invito a partecipare allo screening del tumore del colon retto, può portarla con sé e presentarsi per ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Se non si ha la lettera di invito, spiega la Asl, ci si può presentare lo stesso: se ci sono i requisiti per partecipare al programma, verrà consegnato il kit, oppure inviato per posta.

Gli screening oncologici, ricorda la Asl, sono interventi di sanità pubblica che si sono dimostrati efficaci per ridurre la mortalità e in alcuni casi anche la frequenza per i tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon retto. Le persone vengono invitate a fare il test di screening per lettera e l'intero percorso è gratuito.



