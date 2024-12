Assalto a pelletteria in Valdarno, chiodi per bloccare strade

Colpo nella notte in una pelletteria di Pergine Valdarno (Arezzo), la Nuova Rezzacchi, che produce prodotti in pelle di alta qualità e collabora con i più prestigiosi marchi del lusso italiano e internazionale.

Ad agire un commando, composto da più uomini, che dopo aver divelto i cancelli è penetrato all'interno dell'azienda valdarnese, ed ha anche lanciato chiodi sull'asfalto, probabilmente per bloccare eventuali inseguitori, creando disagi agli automobilisti. I banditi sono fuggiti con prodotti di pelletteria per un valore pare molto alto. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini e potranno contare sulle immagini delle telecamere. La vicina regionale 69 è rimasta a lungo semichiusa a causa della presenza di chiodi sull'asfalto.



