Alta Velocità, dal 7 gennaio lavori sulla Roma-Firenze

Al via da gennaio nuovi lavori sulla rete ferroviaria dell'Alta Velocità, con tempi di viaggio più lunghi. Scatteranno il 7 del prossimo mese per concludersi il 4 marzo, e serviranno per ammodernare la Direttissima tra Firenze e Roma.

Nello specifico verranno rinnovati i binari nella tratta tra Capena e Gallese e tra Settebagni e Roma Tiburtina, per un totale di circa 20 chilometri, informa Rfi (gruppo Fs), spiegando che sono coinvolti treni Av, Ic e Regionali.

"Alcuni treni Av non effettueranno la fermata commerciale di Roma Tiburtina", sono previste, poi, "rimodulazioni orarie" sul nodo di Roma Termini. Durante il periodo interessato dai lavori sarà "necessaria una riduzione di velocità con maggiori tempi di viaggio" per alcuni treni che percorrono la tratta Orte - Roma.

"Per limitare al massimo i disagi, le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne", sottolinea il gruppo, facendo presente che i lavori prevedono "un investimento complessivo di 12 milioni di euro". Da un punto di vista operativo "saranno coinvolti 75 tecnici" di Rfi e delle ditte appaltatrici.

Plaudono i consumatori per la scelta del periodo in cui effettuare i lavori. "E' positivo che Rfi abbia programmato i lavori al termine delle festività di fine anno, in modo da evitare disagi ai tanti cittadini che si sposteranno in treno tra Natale e l'Epifania", afferma il Codacons. "La tratta Av Roma-Firenze risulta purtroppo la più interessata in Italia da guasti e problemi tecnici che creano troppo frequentemente rallentamenti, ritardi e interruzioni della circolazione", spiega il Codacons. "In tal senso l'ammodernamento della rete è una notizia positiva per gli utenti, e speriamo che gli inevitabili disagi che i lavori provocheranno siano compensati a partire dal prossimo marzo da un servizio sempre più efficiente e puntuale, e da un calo delle tariffe ferroviarie", conclude l'associazione dei consumatori.



