Al teatro Verdi Firenze 'La strana coppia' con Guidi e Ingrassia

'La strana coppia', adattamento della commedia di Neil Simon, in scena al teatro Verdi di Firenze dal 28 al 31 dicembre. E per lo spettacolo di Capodanno verrà offerto a tutti gli spettatori spumante e panettone per brindare all'arrivo del nuovo anno.

Lo spettacolo, presentato a Firenze, sarà interpretato dalla coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. 'La strana coppia' narra la vicenda di Felix e Oscar, freschi di divorzio e dalle personalità diametralmente opposte. I due protagonisti decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. L' incontro-scontro quotidiano durante la loro difficile e complicata convivenza darà vita a esilaranti gag. La commedia di Simon è stata tradotta e adattata da Gianluca Guidi che ha curato anche la regia della messa in scena teatrale. Cantante, attore e regista teatrale, Guidi ha diretto e interpretato altre commedie di Neil Simon, tra cui Promesse Promesse e Stanno suonando la nostra canzone. Ingrassia ha dedicato la sua carriera quasi interamente al teatro, protagonista di commedie e musical come Non mi hai più detto ti amo e La piccola bottega degli orrori. "Al di là delle nevrosi di natura diversa che appartengono a Felix e Oscar, ancora oggi assolutamente al passo coi tempi, e sebbene qualche difficoltà nella traduzione in italiano di alcune battute e giochi di parole che solo in lingua inglese sono comprensibili - spiega il regista Guidi - la difficoltà maggiore nel rappresentare una sua commedia è esclusivamente temporale. Le perfette fotografie di uno spaccato sociale americano di quei tempi sono difficili da rappresentare oggi, ma è di sicuro aiuto il tema del matrimonio fallito, dell'essere uomini single devastati dalla separazione dalla propria consorte, più che attuale in questo momento storico".





