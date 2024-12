Solidarietà, i mercatini di Natale a Firenze di File e Pallium

Tornano i mercatini di Natale di File e Pallium in segno della solidarietà, per aiutare i malati.

'Nataleperfile', alla sua 21/a edizione, è in programma dal 6 al'8 dicembre a Palazzo Corsini sul lungarno omonimo. E' organizzato dalla Fondazione italiana di leniterapia per raccogliere fondi in favore delle attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio, contribuendo a sostenere il servizio gratuito di cure palliative offerto da File sul territorio. Oltre agli stand di 30 espositori, dall'abbigliamento alla gastronomia, presenti anche gli spazi '100% File': i banchi File, con prodotti donati da aziende del territorio, la sala vintage, con abiti e accessori di alta qualità, sia femminili che maschili, la sala File home, dedicata all'arredamento e agli accessori per la casa. Durante il mercato, protagonisti della campagna natalizia di raccolta fondi sono i panettoni e pandoro targati File, ordinabili anche online https://shop.leniterapia.it/store/. Possibile poi acquistare uno o più biglietti della lotteria natalizia, con premi donati da aziende e privati sostenitori.

Si svolgerà invece il 7 e 8 dicembre al Grand Hotel Adriatico in via Maso Finiguerra, il mercatino natalizio di Pallium:i oggetti e prodotti saranno offerti in cambio di donazioni e potranno diventare i regali di Natale solidali. Le donazioni andranno a sostenere l'assistenza sanitaria domiciliare di Pallium, associazione di volontariato che dal 2001 assiste ogni giorno a domicilio, gratuitamente, pazienti oncologici, neurologici ed anziani con gravi patologie. "Il mercato di Natale è diventato un appuntamento fisso per chi vuole sostenere Pallium con le proprie donazioni. Aspettiamo i nostri sostenitori, e tutte le persone che vorranno venire, al Grand Hotel Adriatico" dice il presidente di Pallium OdV, Tullio Aggio". Inoltre, per le festività natalizie sarà possibile prenotare un panettone o un pandoro Pallium in cambio di una donazione.



