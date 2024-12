Pisa,intervento bypass extracranico-intracranico per aneurisma

Eseguito all'ospedale di Pisa, dall'unità operativa di neurochirurgia dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana, un intervento di bypass extracranico-intracranico per il trattamento di un aneurisma large e complesso dell'arteria cerebrale media destra su una paziente di 61 anni. La donna, a un mese e mezzo dall'operazione, si è perfettamente ristabilita ed è tornata a svolgere una vita normale. Lo rende noto l'Azienda ospedaliero universitaria pisana spiegando che è il primo intervento del genere eseguito all'Aoup.

Secondo quanto spiegato la 61enne aveva "un aneurisma fusiforme, di circa 11 millimetri di diametro, a carico del ramo temporale di biforcazione dell'arteria cerebrale media destra, scoperto per caso dopo un trauma cranico. Il caso è stato giudicato non trattabile con tecniche endovascolari o chirurgiche 'open' (a cielo aperto) classiche. Per questo la donna è stata sottoposta ad intervento di bypass extracranico-intracranico tra l'arteria temporale superficiale e l'arteria cerebrale media a destra, per preservare il flusso a livello dell'emisfero cerebrale destro, con successiva chiusura del tratto aneurismatico dell'arteria tramite intrappolamento chirurgico". L'intervento, si spiega ancora, "è perfettamente riuscito, con controlli post operatori che hanno confermato la piena esclusione dell'aneurisma dal circolo, la possibilità di accesso del bypass e l'assenza di ischemie cerebrali".

L'Aoup spiega che "il trattamento con bypass rappresenta un'opzione molto importante per operare aneurismi complessi che non possono essere approcciati con tecniche semplici endovascolari o chirurgiche", pur richiedendo un approccio altamente specializzato e multidisciplinare.



