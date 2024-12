Museo Marini Pistoia,aperto in via straordinaria feste natalizie

In occasione delle festività natalizie e dell'inizio del nuovo anno si terranno alcune aperture straordinarie Palazzo del Tau sede del Museo Marino Marini di Pistoia. Il progetto è nato da un'idea del commissario straordinario della Fondazione Marino Marini di Pistoia Raffaele Ruberto e curato dal comitato scientifico. Dopo il successo riscontrato a luglio è stato deciso di replicare l'iniziativa, che ha per titolo "Marino e Pistoia: di nuovo insieme" ed inserirla nell'ambito degli eventi di Pistoia Città del Natale.

Circa 50 opere di Marini, tra sculture e disegni, potranno essere ammirate al piano terra del Palazzo del Tau e nell'attigua ex chiesa il 14 e 15 dicembre, il 21 e 22 dicembre e ancora il 4, 5 e 6 gennaio in orario continuato dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso previsto alle ore 17). Viste le caratteristiche degli spazi ed il tipo di allestimento scelto, si prevedono visite a numero chiuso di 30 persone in contemporanea. L'accesso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è necessaria la prenotazione.

Le aperture straordinarie - si spiega - confermano e rafforzano l'indissolubile legame tra la città di Pistoia e Marino Marini, attraverso la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio artistico e documentale lasciato dal maestro alla città. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Marino Marini, in collaborazione con Comune di Pistoia e Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Caript.



