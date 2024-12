Falsi fiscalisti truffano 40 imprenditori, denunciati a Pisa

Anziché versare tributi e contributi si intascavano i soldi dei clienti - circa 40 tra commercianti, artigiani e piccole e medie imprese - per complessivi 3.000.000 di euro che sono stati, invece, utilizzati, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2023, per fini personali. Per questo tre pisani - due uomini e una donna -, rispettivamente di 66, 75 e 77 anni, sono stati denunciati dalla guardia di finanza per esercizio abusivo della professione, truffa e bancarotta fraudolenta.

I tre falsi fiscalisti, che nella realtà sono, a vario titolo, titolari e legale rappresentante di un centro di elaborazione dati, hanno poi dolosamente procurato il fallimento della loro società distraendone il patrimonio aziendale e occultando libri e le scritture contabili alla curatela.

L'inchiesta delle Fiamme gialle, che hanno appena notificato l'avviso di conclusione delle indagini, è scattata dalle denunce presentate da alcuni clienti truffati che si erano visti recapitare dall'Agenzia delle Entrate cartelle esattoriali per il mancato pagamento delle imposte, nonché comunicazioni di fermo amministrativo delle auto di proprietà. Inoltre, dopo aver eseguito l'accesso al cassetto fiscale, hanno ricostruito gli inquirenti, i clienti dei tre falsi fiscalisti (mai iscritti agli albi professionali e senza alcun titolo abilitativo), i truffati "si erano accorti che qualcuno, per loro conto, aveva inoltrato all'amministrazione finanziaria false richieste di rateizzazione o rottamazione del debito tributario accumulato.

Così, attraverso gli accertamenti bancari e l'analisi dei dati contenuti negli applicativi informatici in uso alla Finanza, i militari del Gruppo di Pisa, sentendo anche le persone raggirate, hanno accertato che "i tre soci, nello svolgere la professione di consulenti fiscali si erano appropriati del loro denaro incassato in contanti o tramite assegni bancari, per la cura e la gestione della contabilità della clientela, con incarico di provvedere al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA