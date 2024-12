Cagliari, Lapadula in forse per trasferta di Firenze

Lapadula in forse per la trasferta di domenica con la Fiorentina. L'attaccante italo-peruviano da ieri sta lavorando a parte per smaltire i postumi di una contusione al fianco sinistro riportata in occasione dell'ultima gara alla Domus. Niente di grave, solo una botta. Ma anche oggi non si è allenato con il gruppo. Può ancora recuperare, ma questo contrattempo potrebbe influire sulle scelte del mister Nicola.

Lapadula era stato schierato titolare nella gara di venerdì scorso contro il Verona giocando accanto a Piccoli. Ma Nicola potrebbe ora decidere di optare per il più classico 4-2-3-1 rinunciando proprio a Lapadula.

Cinque candidati per due posti in mediana: favoriti Makoumbou e Adopo. Ma chiedono spazio anche Marin, Prati e Deiola. Dietro la punta solito ballottaggio tra Viola e Gaetano. In porta sembra scontata la conferma di Sherri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA