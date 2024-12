Una mostra dedicata alla più grande tela di Mirò in Italia

E' dedicata a una delle cinque più grandi tele dipinte da Joan Mirò - ed è quella di dimensioni più ampie presenti in Italia - la mostra "Joan Mirò a Montecatini Terme", che apre i battenti oggi alle 17 alla galleria civica "Montecatini Terme contemporary art" (Moca). Il dipinto dell'artista catalano, 'Dona voltada d'un vol d'ocells', fu donato alla città termale nel 1980 nell'ambito di una rassegna di arte contemporanea ideata dall'ex ministro della cultura cubano Carlos Franqui.

Fino al 29 giugno 2025 una sala del Moca sarà dedicata alle foto scattate all'epoca dallo Studio Rosellini, ancora oggi attivo, mentre un'altra vedrà esposte le opere realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo, i quali accolsero l'invito di Franqui a venire a Montecatini per rendere omaggio all'opera e alla figura del più grande dei surrealisti. Tra questi Antoni Tapies, Manolo Rivera, Hans Jean Arp e Renato Guttuso. In mostra anche gli scatti inediti di Alfredo Melgar, fotografo di fama mondiale e amico dell'artista catalano, che fermano nei ricordi lo studio di Palma di Maiorca con Mirò e la tela, e il filmato storico andato in onda sulla Rai nel 1980, in cui si saluta l'arrivo della tela a Montecatini.



