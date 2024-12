Traghetti Toscana, contratto da 16 milioni a Toremar per il 2025

Siglato il contratto tra Regione Toscana e la società di navigazione Toremar spa per la prosecuzione per tutto il 2025 del trasporto marittimo per le isole dell'Arcipelago Toscano.

Il contratto viene fatto in attesa della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cabotaggio da e verso le isole che la Regione è in procinto di bandire. Per le complessive 242.950,40 miglia marine del programma di esercizio 2025 è previsto un compenso contrattuale pari a 15.967.367,95 euro, "al netto dell'incremento inflattivo verificato a consuntivo". Il contratto conferma i servizi - giornalieri verso le isole di Capraia, Elba e Giglio, e settimanali per Gorgona, Pianosa e Giannutri -, e permette l'eventuale introduzione di corse aggiuntive che nel frattempo il mercato non fosse più nelle condizioni di poter garantire, almeno in inverno. Tale aspetto è stato recentemente evidenziato come critico dal territorio nella tratta Piombino - Portoferraio e sono attualmente allo studio degli uffici regionali possibili modifiche in grado di contenere le conseguenze negative del fenomeno. L'affidamento a Toremar garantisce intanto una sostanziale continuità con il precedente contratto 2012-2024 applicando le stesse regole di calcolo.

Anche le tariffe (titoli di viaggio) sono identiche a quelle del precedente contratto che prevedeva un impianto iniziale offerto in sede di gara del 2012, gradualmente implementato dell'inflazione.



