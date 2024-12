La Fiorentina ko ai rigori con l'Empoli, lascia la Coppa Italia

Derby amaro per la Fiorentina in Coppa Italia che viene battuta 6-5 ai rigori dall'Empoli ed esce agli ottavi. Qualificazione meritata per gli ospiti, più freddi dal dischetto ma anche capaci di riacciuffare la viola nei tempi regolamentari. La partita era finita 2-2.

E' l'Empoli ad aprire le marcature con Ekong al 4' del primo tempo. Kean al 14 del secondo tempo pareggia. Poi Sottil al 25' porta i padroni di casa in vantaggio ma Sebastiano Esposito al 30' sigla il 2-2 definitivo. Ai rigori è ancora il giovane fantasista italiano a fare la differenza realizzando l'ultimo rigore decisivo.

Prima della partita i tifosi della Fiorentina hanno realizzato una coreografia raffigurando la maglia numero 4, quella di Edoardo Bove.



