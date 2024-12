Covid, 154 nuovi casi e 5 morti in Toscana nella settimana

Contagi Covid in apprezzabile calo nell'ultima settimana di rilevamento in Toscana rispetto ai rapporti a sette giorni precedenti di novembre dove si è rilevato un numero simile e costante di un centinaio di unità in più. La Regione al report settimanale diffuso oggi rende noti 154 nuovi casi e cinque morti. Le ultime vittime sono state a Firenze, Pistoia, Lucca, Pisa e Livorno. Il totale dei decessi in Toscana sale a 12.707 dall'inizio dell'epidemia I 154 nuovi casi - 112 confermati con tampone molecolare, 42 con test rapido - portano il numero dei contagiati rilevati in Toscana dall'inizio della pandemia a 1.668.611. I guariti crescono del +0,01% - 208 persone, raggiungono quota 1.655.298 (99,2% dei casi totali) -.

I positivi attuali sono 606 (erano 665 al rilievo della settimana precedente). Tra loro, sono ricoverate in ospedale 78 persone (-12 unità il saldo fra ricoveri e dimissioni rispetto alla settimana precedente, -13,3%) di cui 2 in terapia intensiva (-3 unità il saldo fra ingressi e uscita, pari al -60%). Altre 528 persone sono in isolamento a casa, con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere - spiega la Regione - o risultano prive di sintomi" (-47 il saldo rispetto alla settimana precedente, pari al -8,2%).



