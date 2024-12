Cambio medico da pc e smartphone, nuovo portale in Toscana

Nasce cambiomedico.sanita.toscana.it, il nuovo portale attraverso il quale i cittadini potranno modificare da casa attraverso pc e smartphone il proprio medico di famiglia.

Sarà online dalle 14 di venerdì 6 dicembre.

"Con il nuovo portale la Regione Toscana completa un'altra azione della Missione 6 del Pnrr nell'ambito dell'innovazione tecnologica", ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini nel corso di una conferenza stampa in occasione della quale era accompagnato dal dirigente del settore sanità digitale e innovazione della Regione Andrea Belardinelli.

"Il portale - ha aggiunto - sarà integrato con l'ecosistema sanità digitale della Regione Toscana che fa un ulteriore passo in avanti, avvicinando i servizi alle persone e semplificando il rapporto tra cittadino e sistema sanitario pubblico".

L'intervento consiste nell'implementazione del sistema informatico, per migliorarne le funzionalità e aggiungerne di nuove. Potrà essere utilizzato anche dai farmacisti e dagli stessi medici. L'interfaccia poi più moderna ed intuitiva, si spiega, "semplificherà l'accesso al servizio da parte degli utenti, che solo nell'ultimo anno è stato utilizzato da circa 200mila persone". Il portale sarà corredato da una guida ai quesiti più comuni, dalla scheda del singolo medico e da una mappa degli ambulatori con indicatori di prossimità ed orari.

Il nuovo servizio sarà accessibile all'indirizzo: cambiomedico.sanita.toscana.it.



