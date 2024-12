Bove: coreografia tifosi Fiorentina 'per Edo e i nostri ragazzi'

Sono 23 i convocati da Raffaele Palladino per la partita di questa sera al Franchi (ore 21) contro l'Empoll, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. All'appello mancano lo squalificato Mandragora e naturalmente Edoardo Bove, ricoverato all'ospedale di Careggi dopo il malore che lo ha colpito domenica durante il primo tempo di Fiorentina-Inter: è stato il giovane centrocampista viola a convincere i compagni a tornare subito in campo. Intanto i club della Curva Fiesole stanno preparando un'altra coreografia per stasera dopo quella realizzata domenica scorsa: attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social i tifosi hanno lanciato un invito a portare una sciarpa e a tenerla tesa per tutta la durata dell'inno della Fiorentina e di Allevi. ''E' il momento di restare uniti - il messaggio della Fiesole - di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città.

Per Edo e per tutti i nostri ragazzi''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA