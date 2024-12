Alberi di alluvione del Cecina diventano decorazioni natalizie

Diventano decorazioni natalizie gli alberi sradicati o caduti a causa dell'alluvione che il 25 ottobre scorso ha messo in ginocchio il territorio di Riparbella, in provincia di Pisa, nella valle del fiume Cecina funestata dalle esondazioni e dai lutti a causa del maltempo.

Tuttora un neonato, di una famiglia tedesca in vacanza, risulta disperso e il cadavere della nonna venne ritrovato giorni dopo.

I tronchi crollati e quelli abbattuti nei lavori di ripristino saranno riutilizzati e trasformati, a colpi di motosega, in allestimenti artistici natalizi per un Natale all'insegna del riuso e della sostenibilità. Un'iniziativa della Pro Loco per promuovere Riparbella, la 'collina delle fiabe', e i percorsi che conducono alla scoperta dei grandi murales che colorano le facciate del borgo. Dalle piante travolte dal maltempo viene ricavata oggettistica in legno, soprattutto alberi di Natale stilizzati.

La notte del 25 ottobre nella sola zona di Riparbella in appena tre ore caddero oltre 120 mm di pioggia, che hanno causato allagamenti e frane: solo lungo l'arteria provinciale se ne sono verificate 16 e il paese restò isolato. "Da un disastro ci si può rialzare, anche grazie alla creatività. A un mese dagli eventi calamitosi che hanno duramente colpito il nostro territorio, grazie alla mobilitazione immediata di forze locali, è stato ripristinato circa il 90% dei danni e gli ultimi interventi sono in corso - ricorda il sindaco Salvatore Neri - E questo è stato possibile anche grazie alla generosità della comunità e delle associazioni locali che hanno raccolto e donato oltre 10.000 euro per le famiglie alluvionate. Di fronte a un evento senza precedenti per il nostro territorio abbiamo reagito con resilienza e solidarietà e questo Natale, con i tronchi abbattuti che diventano decorazioni, è il segno della capacità di questa comunità di rialzarsi".



