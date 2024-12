Aggredito vigile della sosta a Firenze, setto nasale fratturato

Colpito con un pugno, naso rotto e prognosi di 25 giorni per un vigile della Sas, aggredito a Firenze in un bar di Porta al Prato, nei pressi del comando della polizia municipale. E' accaduto ieri pomeriggio: l'accertatore della sosta, 57 anni, è entrato nel locale dove è stato apostrofato da un cliente, una persona che non conosceva e che, senza attendere la risposta, gli ha poi sferrato un pugno al volto. L'uomo è stato soccorso da un collega, sul posto è arrivata l'ambulanza ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, da cui dimesso con prognosi di 25 giorni.

Oggi, in tarda mattinata, ha sporto denuncia; saranno con ogni probabilità acquisite le telecamere della zona, per dare un volto a chi lo ha aggredito. "L'ho chiamato per esprimergli solidarietà e vicinanza - dice il presidente della Sas Andrea Pugliese - L'ho sentito poco fa, era tranquillo ed ha sporto denuncia. Non credo che l'aggressione sia correlata all'attività che noi facciamo. Piuttosto, e non è meno preoccupante, penso sia legata al clima che si vive non solo a Firenze ma in tutto il Paese".



