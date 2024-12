A Musei Vaticani copia Pietà Bandini commissionata a liceo

All'ingresso della Pinacoteca dei Musei Vaticani è esposta permanentemente la copia fedele della 'Pietà Bandini' commissionata dagli stessi Musei Vaticani e realizzata dal professor Rocco Spina e dalla professoressa Claudia Chianucci, entrambi docenti del liceo Artistico di Porta Romana a Firenze. Sono serviti, viene spiegato, più di due mesi di lavoro per un'opera di 2,8 metri di altezza. Dopo il restauro dell'originale 'Pietà Bandini', opera ubicata presso l'Opera del Duomo di Firenze, nel 2022 fu deciso di mettere a confronto le tre Pietà di Michelangelo. Così, insieme all'opera originale in marmo furono esposte le copie in gesso della 'Vaticana' collocata nella Basilica del Vaticano e la 'Rondanini' ospitata al Castello Sforzesco di Milano. Grazie al gemellaggio culturale che esiste tra Firenze e Milano, la stessa mostra, dopo la conclusione di quella fiorentina, fu allestita a Palazzo Reale con esposti il calco prestato dai Musei Vaticani, quello dal Castello Sforzesco e la 'Pietà Bandini', dalla Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino.

Alla fine dell'esposizione milanese, anche Roma, nel 2023, decise di organizzare la stessa mostra, con a confronto le tre 'Pietà' di Michelangelo, con il calco della 'Pietà Rondanini' donato prima di morire dallo scultore Francesco Messina, e la copia in gesso della Gipsoteca di Firenze. Alla conclusione della mostra i Musei Vaticani hanno stabilito di acquistare il calco fiorentino, commissionando una copia ai docenti Spina e Chianucci.



