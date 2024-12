Kurt Rosenwinkel in concerto al Museo del Duomo di Firenze

La collaborazione tra Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus si chiude, per quanto riguarda il 2024, con il concerto in solo del chitarrista americano Kurt Rosenwinkel, in programma il 12 dicembre alle 21:15 nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Il concerto costituisce anche l'ultimo appuntamento dell'ottava edizione di A Jazz Supreme, la rassegna co-diretta da Fernando Fanutti e Simone Graziano che porta in città la migliore scena jazzistica internazionale contemporanea.

Compositore, polistrumentista, bandleader e produttore, Kurt Rosenwinkel è una delle figure più celebri del jazz contemporaneo ed è ampiamente riconosciuto come uno dei chitarristi più particolari e dotati che abbiano mai suonato questo strumento. Il suo stile armonicamente ricco, ritmicamente libero e incomparabilmente fluido lo ha reso uno dei più importanti musicisti jazz emersi negli ultimi trent'anni, e la sua innovativa concezione sonora della chitarra ha cambiato il modo in cui lo strumento è stato percepito e suonato da allora.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA