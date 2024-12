Gatti Mézzi insieme dopo 7 anni per ultimo concerto a Pratolino

Tornano insieme sul palco dopo sette anni i Gatti Mézzi per un ultimo concerto per festeggiare il ventennale della loro nascita. In mezzo sei dischi, 700 concerti, decine di tour in Italia e all'estero. Appuntamento giovedì 24 luglio 2025 al Parco Mediceo di Pratolino, nell'ambito del Musart Festival. Con Francesco Bottai e Tommaso Novi, fondatori e anime del gruppo, ci saranno storici collaboratori come Matteo Anelli, Mirco Capecchi, Matteo Consani. "Dopo tanto silenzio, è passato del tempo bimbi, si va quasi per i cinquanta, rimangono forti certe canzoni e l'idea di bellezza nell'accorgersi di volerle suonare ancora una volta - dicono Bottai e Novi - Certe canzoni che son come figlioli cresciuti, sopravvissuti ad uno strano tempo che spesso schiaccia e inzacchera le cose belle, figlioli a cui vorresti regalare un bel momento, una festa di compleanno per i suoi vent'anni. In scaletta ci sono tutti i missili e le follie del primissimo periodo, l'arguzia e l'ironia dei monologhi, le raffinatezze, i colori e i bianco e nero di quasi 10 anni di dischi e concerti".

I biglietti, posti numerati da 28,75 a 51,75 euro, saranno in prevendita dalle 21 del 5 dicembre online e nei punti Boxoffice Toscana. Il concerto dei Gatti Mézzi va ad aggiungersi al già annunciato live di Diodato (18 luglio), mentre altri nomi saranno annunciati prossimamente. Dopo la positiva esperienza dell'anno passato, il Parco Mediceo di Pratolino si conferma palco principale del festival, in programma dal 16 al 25 luglio 2025. "Uno sforzo organizzativo importante - spiega Claudio Bertini dell'associazione culturale Musart - che, dopo l'esperienza dell'anno passato, affrontiamo con rinnovato impegno e con tutte le premure che questo meraviglioso parco, inserito nella lista dei siti patrimonio dell'Unesco, richiede. Ringraziamo Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Unione montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia e tutti gli enti, le associazioni, i volontari che ci sostengono e condividono con noi questo innovativo progetto".



