Cagliari col morale alto prepara la trasferta a Firenze

Cagliari di nuovo in campo per preparare la prossima sfida di campionato, domenica alle 12.30, in trasferta a Firenze. Dopo tre giorni di riposo, la squadra di Nicola ha il morale alto per la vittoria di venerdì contro il Verona, ma i risultati di sabato e domenica hanno fatto capire ai rossoblù che non è proprio il caso di rilassarsi.

Terzultimo posto a tre punti, è vero. Ma le vittorie a sorpresa di Genoa e Parma e il pari del Lecce con la Juventus hanno detto che le dirette concorrenti sono in forma. Il calendario poi nelle prossime due giornate non è dalla parte del Cagliari: Mina e compagni giocheranno con la Fiorentina (sette vittorie di fila prima della gara sospesa con l'Inter) e l'Atalanta (otto successi consecutivi dopo il 2-0 con la Roma).

Il tecnico con tutta la rosa a disposizione in vista della prima sfida al Franchi. E con un'arma in più: Felici, dopo la buona prova con l'Hellas, può diventare importante nelle rotazioni o addirittura candidarsi da subito per un posto nella formazione iniziale. Anche se Nicola non ama le rivoluzioni: di solito tende a confermare la squadra che ha già fatto bene nel turno precedente.

Verosimilmente il mister potrebbe però rinunciare alle due punte viste con l'Hellas: il sacrificato dovrebbe essere Lapadula. Di nuovo 4-2-3-1? Si va in quella direzione. Anche perché contro il Verona il gol è arrivato quando Nicola aveva già risistemato la squadra riadottando il vecchio sistema.

Intanto si pensa fin da ora alla gara interna con l'Atalanta: biglietti in vendita a partire da domani pomeriggio.



