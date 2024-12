Presepe su sagrato del Duomo a Firenze con statue di terracotta

Dall'8 dicembre torna il presepe sul sagrato della Cattedrale di Firenze. Per il 14/o anno consecutivo, l'Opera di Santa Maria del Fiore realizza infatti sul sagrato della Cattedrale un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale che rimarrà esposto al pubblico fino all'Epifania.

Il presepe sarà benedetto la mattina dell'8 dicembre dall'arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli, alle ore 10,15, prima della celebrazione della Santa Messa per la festa dell'Immacolata Concezione.

La caratteristica del presepe del Duomo di Firenze è di essere realizzato con vere sculture in terracotta a tutto tondo, pezzi unici creati dall'artigiano Luigi Mariani di una storica fornace dell'Impruneta e da lui donate all'Opera.

Le statue rappresentano la Sacra Famiglia, San Francesco, un angelo, il bue, l'asinello, una pastorella. Queste sculture si inseriscono nell'antica tradizione fiorentina della lavorazione della terracotta che, in ambito artistico, è nata a Firenze nel Quattrocento col recupero di questa antica tecnica, dimenticata nel Medioevo, da parte di Donatello e Brunelleschi.



