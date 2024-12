Bove: Gravina, 'abbiamo parlato, il ragazzo sta bene'

"Abbiamo scambiato alcune battute, l'ho trovato bene, il ragazzo sta bene. Era già proiettato alla partita di questa sera", ossia Roma-Atalanta di campionato, "chiedeva come poteva fare per guardarla". Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Figc, che oggi ha fatto visita a Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina colpito da un malore ieri durante la gara di campionato contro l'Inter.

Gravina, parlando coi cronisti fuori dall'ospedale, ha detto che c'è stata "molta paura" per Bove, ma "il ragazzo sta bene" ora. "Ha avuto molto piacere di rivedere i suoi compagni e i suoi amici - ha aggiunto -, si informa sulle partite, quindi vuol dire che già sta bene, ed è già proiettato alla partita di questa sera, quindi è un segno molto positivo. Poi i medici sicuramente saranno molto più puntuali e precisi di me".



