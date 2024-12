Edoardo Bove "è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì" in coppa Italia contro l'Empoli a Firenze, "quindi scenderemo in campo subito mercoledì perché c'è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all'entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso". Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo aver fatto visita a Edoardo Bove ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi.



