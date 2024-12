Bove: Corsi, rinviare Fiorentina-Empoli? nulla in contrario...

"La sfida di mercoledì? Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia". Lo dice, dai microfoni di Radio Bruno, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, favorevole all'ipotesi che il derby toscano di Coppa Italia, in programma al 'Franchi' mercoledì alle 21, venga rinviato a causa delle conseguenze sui viola dopo il malore occorso ieri a Edoardo Bove.

"Quanto accaduto a Bove è stata una cosa davvero scioccante - dice ancora Corsi -: noi ci siamo attivati subito per avere notizie. Siamo andati a letto con questo pensiero. La speranza è di avere un lieto fine per il ragazzo, dopo aver saputo che Edoardo, da questa mattina presto, è fuori pericolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA